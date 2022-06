Blinkoo, come funziona il social per gli amanti dei viaggi

Conosci blinkoo? Video brevi di talent ed influencer professionisti, ma anche di veri appassionati di viaggi. Racconti di esperienze autentiche e luoghi ancora da scoprire, per dare vita a un servizio verticale che ti accompagna in tutte le fasi di organizzazione del tuo viaggio. Questo è blinkoo, il nuovo social network che a meno di sei mesi dal suo rilascio sugli store ha raccolto già 2,5 milioni di euro da investitori privati, di cui 1 milione di euro in soli due mesi. Questo grazie a una campagna di equity crowdfunding chiusa questo inverno.

Foto e video On Point Pr