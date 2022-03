Affascinante, elegante e magica: Budapest è una città straordinaria che merita di essere visitata. Per ammirarla al meglio, non potete non andare al belvedere sulla collina di Buda. Qui si trova il Bastione dei Pescatori, il luogo perfetto da cui potrete godere di una vista unica sulla capitale ungherese.

Foto Shutterstock; music Memories from Bensound.com