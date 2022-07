Calabria, il castello a picco sulle limpide acque dello Ionio: lo scorcio pittoresco che non tutti

Continua il tour per i luoghi d’Italia che almeno una volta nella vita bisogna visitare. Oggi faremo tappa in Calabria, una regione a Sud che si affaccia sul mare ed ha tanti luoghi incantati che nessuno conosce. E’ molto amata dai turisti italiani e stranieri che durante l’estate trascorrono alcuni giorni all’insegna della tranquillità e del relax. C’è un posto di cui molti non sanno l’esistenza: il castello a picco sulle limpide acque dello Ionio. Ne avete mai sentito parlare?

Foto Shutterstock; music Once again from Bensound.com