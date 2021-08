Catanzaro, spiaggia di Caminia: mare cristallino e panorama mozzafiato. Un tesoro nascosto da scopri

Se Sardegna, Puglia e Sicilia sono già state prese d’assalto dai vacanzieri italiani e non, anche la Calabria non è da meno: piuttosto che rischiare il sovraffollamento a Tropea o Capo Vaticano, vi consigliamo di raggiungere la spiaggia di Caminia. Questa baia si trova nel comune di Staletti (Catanzaro), e regala sabbia bianca, mare cristallino e scorci da togliere il fiato. La spiaggia di Caminia può essere considerata la più bella località della costa ionica calabrese ed è quasi come un tesoro nascosto del Catanzarese, protetta da due scogliere ai lati che mitigano l’azione del vento.

