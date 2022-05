Cilento, il piccolo canyon a pochi km dal golfo di Policastro

Siamo soliti uscire dall’Italia per andare alla scoperta di luoghi incantanti, senza considerare il fatto che il nostro Paese è uno posto magico dove i vari paesaggi fanno da cornice e lo rendono unico e inimitabile. Una delle parti migliori è il Cilento. Lì vi si trova un angolo paradisiaco, a pochi chilometri dalla costa del Golfo di Policastro. Uno dei posti migliori in Italia prende il nome di Oasi di Morigerati e si trova nel cuore del Cilento.

