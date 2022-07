Cilento, una grande “spaccatura” nella roccia calcarea rivela un paradiso naturale

E’ tempo di gite fuori porta, viaggi e vacanze in giro per il mondo. C’è chi ha già fatto un biglietto per l’estero e chi invece si trattiene in Italia ma non ha ancora deciso la meta. Avete mai pensato di trascorrere qualche giorno nel Cilento? Vi si trova un posto strepitoso: la Gola profonda del Sammaro viene classificata come uno dei luoghi più belli ed emozionanti da vedere.

Foto Shutterstock; music Once Again from Bensound.com