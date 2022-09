Corona Island, nel 2023 inaugura la prima isola al mondo senza plastica monouso

Dopo aver inaugurato il Corona Natural Bar, il brand di eccellenza del gruppo AB InBev ha annunciato l’inaugurazione di Corona Island. Si tratta di una destinazione tropicale sostenibile per l’ecoturismo, situata al largo della costa della Colombia. Corona Island, un paradiso insulare unico nel suo genere, è priva di plastica monouso e incoraggia gli ospiti a riconnettersi con il mondo naturale attraverso experience uniche. In qualità di birra prodotta con 100% ingredienti naturali e nata sulla spiaggia, Corona ha collaborato con Oceanic Global. Con l’organizzazione no profit internazionale ha voluto dunque dar vita alla prima isola Blue Verified. Corona Island ha infatti ottenuto l’Oceanic Global’s three-star plastic-free Blue Seal per aver eliminato la plastica monouso. Oltre ad aver adottato le migliori pratiche operative sostenibili su larga scala.

Foto Goigest; music Elevate from BenSound