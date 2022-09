Corona Natural Bar: dalla festa al clean-up della spiaggia

Si è conclusa domenica 4 settembre l’inedita experience di Corona Natural Bar, che ha incantato la spiaggia del Seggio di Marina di Castagneto Carducci (LI) per dieci giorni. L’iconico locale in cui poter gustare il proprio aperitivo durante la Golden Hour è approdato per la prima volta in Italia lo scorso 26 agosto in una location speciale. L’iniziativa, che ha catturato l’attenzione ancor prima dell’apertura, ha registrato il sold out in pochi giorni.

Foto ufficio stampa Goigest, Shutterstock; music Perception from Bensound.com