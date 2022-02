Croazia, il fascino unico dei Laghi di Plitvice proclamati Patrimonio dell'Umanità

In Croazia si trova un parco che dal 1979 è stato proclamato Patrimonio dell'Umanità. È il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice; 33000 ettari di terreno tra boschi laghi e corsi d'acqua. È noto anche come Parco dei Laghi visto che ne conta ben 16 laghi, alimentati tutti da due fiumi: il fiume Bianco e il fiume Nero. Lo si può visitare andando in bicicletta o con uno speciale trenino ma il modo più suggestivo è senza ombra di dubbio quello di visitarlo a piedi camminando sulle passerelle che corrono a pelo d'acqua.

