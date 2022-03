Croazia, l’isola che sembra un’impronta digitale

In mezzo al mare della Croazia nell'Arcipelago di Sibenik, si trova un'isolotto dalla conformazione unica che ricorda un'impronta digitale. È l'isola di Bagnevaz (o Bavljenac in croato); disabitata e inaccessibile (se avete voglia di visitarla sappiate che potete farlo solo ammirandola da lontano), nel 1800 venne coltivata dagli abitanti della vicina Kaprije. Furono loro gli artefici di questi curiosi segni che ricordano le linee papillari che in realtà sono un labirinto di muretti a secco.

