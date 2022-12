Disneyland Paris si veste a festa per il Magico Natale Disney: luci, parate e un Capodanno da favola

A Disneyland Paris il Natale è già arrivato, trasformando il parco divertimenti amato dai bambini e dagli adulti in una vera e propria favola. Le atmosfere speciali del Magico Natale Disney rendono, così, il parco meta ideale per respirare i profumi delle feste di fine anno e per vivere una pausa di divertimento o di relax. E per i 30 anni dall’inaugurazione, la magia regala ancora più emozioni tra luci, proiezioni, fontane musicali, parate e incontri speciali con i protagonisti del cuore e Babbo Natale come super ospite. A svettare nel cuore del parco è il maestoso albero di Natale da 24m con oltre mille decorazioni che accendono la Main Street, Usa da mattina a sera. E non è da meno l’iconico Castello della Bella Addormentata nel Bosco le cui torrette sono ancora più scintillanti grazie a una nuova tecnologia Led* che rende possibili effetti mai visti prima in un Parco Disney e si anima al ritmo dello spettacolo.

Foto ufficio stampa Disneyland Paris