È l’albero di Natale più grande al mondo e si trova in Italia: dove e quando verrà acceso

L'albero di Natale è lungo 650 metri, ed è entrato a far parte del Guinness dei Primati nel 1991. Come ogni anno, verrà illuminato in occasione dell'Immacolata il 7 Dicembre all'imbrunire e potrà essere ammirato fino al 1° gennaio 2023.Non si tratta di un albero vero e proprio, ma di una spettacolare installazione. 260 luci verdi disegnano la sagoma dell'albero sul pendio della montagna, mentre luci multicolori ne riempiono la forma. Il tutto sormontato in cima da una stella cometa di 1000 mq, composta da 200 luci. Esso si trova a Gubbio, uno dei paesi umbri più caratteristici. Lì durante il periodo natalizio, i visitatori potranno ammirare anche i mercatini di Natale in stile tirolese presenti dal 19 novembre 2022 al 1° gennaio 2023 nel centro storico della città di Gubbio. In Piazza 40 Martiri, tra le casette de Mercatini di Natale, non mancheranno tante idee regalo e tanti prodotti agroalimentari e delizie di cioccolato.

Foto Shutterstock; music Once Again from Bensound.com