Amanti dei mercatini di Natale ma soprattutto fan di Harry Potter, questo borgo è quello che fa per voi! Si tratta di Grazzano Visconti in provincia di Piacenza: non solo respirerete la magica atmosfera del maghetto più amato del cinema, ma sarete trasportati in un luogo dal fascino di altri tempi.

Foto Shutterstock; music Funday from Bensound.com