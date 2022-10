Halloween alternativo? Attrazioni, musei e parchi a tema per il ponte di inizio novembre

Halloween è la notte delle streghe per antonomasia, da festeggiare a suon di ‘dolcetto o scherzetto?’. Ma anche chi non ama questa ricorrenza, le proposte alternative per il ponte di inizio novembre non mancano di certo. La piattaforma di prenotazione online Tiqets ha selezionato alcune delle destinazioni preferite dagli utenti nel corso dell’anno. Tra queste, il Museo delle Illusioni, Leonardo 3 e Casa Milan a Milano; il Museo del Brunello a Montalcino con sosta all’enoteca Bistrot Caffetteria del Tempio del Brunello per la degustazione di un calice di vino rosso; il Selfie Museum di Firenze; il Bioparco di Roma e l’Acquario di Genova, mete ideali per le famiglie. Un’ultima idea premia i buongustai, con un tour guidato del cibo di strada a Roma, Napoli e Venezia, con guide locali.

Foto da ufficio stampa; music Perception from Bensound.com