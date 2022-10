Halloween, i luoghi più spaventosi da visitare: a Montebello il castello con il fantasma di Azzurrina

A pochi km da Rimini, precisamente e Montebello sorge un castello detto anche il Castello di Azzurrina, per via di una leggenda che aleggia su di esso. Un posto diverso dove passare il weekend, un sito molto bello e diverso dagli altri, dove si vive un’atmosfera quasi paranormale perfetta per Halloween. La visita al Castello è molto particolare, soprattutto se avviene di notte, accompagnata da un’atmosfera di mistero grazie alle numerose leggende che avvolgono la struttura. Una delle tante riguarda Azzurrina, la figlia del feudatario di Montebello, una bimba con gli occhi azzurri ma albina, una maledizione per l'epoca. Forse fu il padre ad ordinare all'assassino di ucciderla, perché era un ostacolo per la sua carriera politica. Si dice che il fantasma di Azzurrina aleggi ancora tra le mura del Castello, un’ipotesi che molti esperti del paranormale negli anni hanno dato quasi per certa.

Foto Shutterstock; music Once Again from Bensoun.com