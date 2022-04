In primavera in Cina appare uno spettacolare mare color giallo oro: sono i campi di Luoping, coltivati a colza. I campi dorati sono visibili fino a giugno e richiamano tantissime persone. È una delle fioriture più belle del mondo e non ha niente da invidiare alla Provenza.

Foto Shutterstock; music OnceAgain from Bensound.com