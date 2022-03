Il Cammino di Mosè in Brasile: qui potete camminare su una lingua di sabbia lunga 800 metri in mezzo all'Oceano Atlantico come se steste camminare sull'acqua. Ma fate attenzione questo spettacolo può essere ammirato e fatto solo quando c'è la bassa marea.

Foto Shutterstock; music OnceAgain from Bensound.com