Il molo che sembra un castello: è uno dei luoghi più romantici del mondo

Andare al mare in Germania deve essere quasi un’esperienza mistica per gli autoctoni e i turisti: lo sanno bene nell’Isola di Rügen. Affacciato sul Mar Baltico, nell’isola più grande della Germania, troviamo il Sellin Pier: ovvero il molo più romantico del mondo. Record confermato dall’altissimo numero di matrimoni (e immaginiamo di proposte di nozze) nella struttura che assomiglia ad un castello fatato. La meravigliosa attrazione del 1901 è in stile resort, a metà tra il vittoriano e il moderno, e vederla tutta illuminata è pura magia: immaginate, poi, di ammirare il tramonto sul Baltico, magari degustando qualche prelibatezza al ristorante accanto. Prima della cena romantica, concedetevi un giro in gondola… L’esperienza al Sellin Pier sarà a dir poco indimenticabile

