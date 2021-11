In Piemonte c'è un parco in cui si possono incontrare più di 50 specie animali, tra mammiferi e uccelli esotici. È il Parco di Villa Pallavicino, tenuta storica che si trova a Stresa sulle rive del Lago Maggiore. La Villa nasce come residenza privata nel 1855, ma solo nel 1956 i discendenti della famiglia Pallavicino (che ne divennero proprietari nel 1862) decisero di convertire il giardino in museo faunistico.

