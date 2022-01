Il Ponte del Diavolo nel Parco di Kromlau: uno dei luoghi più suggestivi del mondo

In Germania nel Parco di Kromlau, si trova uno dei luoghi più suggestivi al mondo: un ponte che secondo la leggenda fu costruito dal Diavolo. Il suo vero nome è Ponte di Rakotz (Rakotzbrüke) e fu realizzato nel 1860 per volere di Friedrich Hermann Rotschke. Secondo la credenza popolare servì l'intervento di Lucifero per realizzarlo perché la sua struttura era complessa e ardita. Inoltre il ponte riflettendosi nelle acque crea un cerchio praticamente perfetto.

