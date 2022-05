Il villaggio in cui si vive senza elettricità: ecco dove si trova

Se siete alla ricerca di nuove e suggestive mete dove trascorre una vacanza per rigenerarvi e staccare dal caos e dalla vita frenetica di tutti i giorni, la Valle Bavona è quello che fa per voi. Siamo in Svizzera dove questa valle si estende dall‘alpe di Robiei fino al paese di Bignasco: i 12 villaggi che la animano hanno mantenuto il fascino di un tempo antico con una particolarità. Sebbene non ci sia elettricità, il completo fabbisogno energetico arriva direttamente dal sole.

Foto Shutterstock; music Moose from Bensound.com