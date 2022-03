L'angolo di Olanda in Italia da visitare in primavera: dove si trova il giardino di tulipani

Olanda e tulipani sono un binomio che esiste da sempre; ma se pensate che per ammirare i bellissimi campi di tulipani sia necessario andare lì, vi state sbagliando. Vicino Milano, per l'esattezza ad Arese, due olandesi hanno aperto un bellissimo giardino in cui perdersi nella meraviglia dei tulipani in fiore. È Tulipani Italia e aprirà da metà marzo fino a metà aprile. Ad attendervi ci saranno 470000 fiori di 450 specie diverse, che potrete fotografare, ammira e anche raccogliere.

