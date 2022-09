Un progetto in grado di coinvolgere oltre 2000 giovani nella Giornata Mondiale Zero Emissioni: Yourban2030 sbarca a Manhattan per presentare un eco-murale volto a rendere più pulita l'aria di New York grazie ad un ponte virtuale con l'Italia.

Foto Yourban2030 via HF4, Maura Crudeli; music Funday from Bensound.com