In Scozia nel lago Loch Leven si trova Eilean a' Chombraidh, un piccolo isolotto in cui le persone vanno a risolvere le loro divergenze di opinione. Qui i membri del clan MacDonald venivano mandati con scorte di formaggio, whisky e torte d'avena a risolvere le loro controversie e non potevano lasciarla fino a che non avessero appianato le divergenze.

