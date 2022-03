In Brasile si trova un'isola in cui è meglio non naufragare. Si chiama Queimada Grande ma è conosciuta anche come Snake Island, l'isola dei serpenti. Qui infatti i re indiscussi sono proprio i serpenti velenosi, ed è l'unico habitat naturale del Bothrops atrox (detto anche Ferro di lancia), uno dei serpenti più velenosi esistenti. Il suo morso è in grado di uccidere un uomo in meno di un'ora.

Foto Shutterstock; music Moose from Bensound.com