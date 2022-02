La chiesa a picco sul mare vicino Napoli: è la Santissima Annunziata di Vico Equense

La Chiesa della Santissima Annunziata di Vico Equense è stata costruita tra il 1320 e il 1330 in cima ad una rupe a picco sul mare, a 90 metri d'altezza. In origine la chiesa si trovava sulla spiaggia dove ora sorge la Marina d'Equa. Ma le continue incursioni dei pirati portarono la popolazione a decidere di spostare più in alto il centro del villaggio e il Vescovo di allora Giovanni Cimino fece edificare una nuova cattedrale. Danneggiata dal terremoto del 1980, è rimasta chiusa per 15 anni e finalmente dopo i lavori di restauro dal 1995 è tornata ad accogliere al suo interno fedeli, visitatori e anche tanti innamorati che la scelgono per celebrare le nozze.

Foto Shutterstock; music OnceAgain from Bensound.com