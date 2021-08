La Grande Muraglia Cinese in Italia: la fortezza in Piemonte da visitare assolutamente

A un’ora d’auto da Milano, tra la Val Susa e Val Chisone si staglia quella che, a ragione, viene considerata la Grande Muraglia cinese in Italia: il Forte di Fenestrelle, a quota 2.200 mt, è la più grande struttura fortificata in muratura in tutta Europa.Lunga circa 3 km con un dislivello di 635 mt, il forte si articola in tre edifici diversi: il San Carlo, il Tre Denti, Il Forte Tre Valli. Mirabile il complesso labirinto di scale interne ed esterne (rispettivamente la Scala Coperta e la Scala Reale) formate in tutto da 6.500 gradini. Venne voluta dall’Italia sabauda sul finire del 1800 a salvaguardia del confine tra Italia e Francia e usata come prigione fino alla II Guerra Mondiale; poi soldati e ufficiali abbandonarono la fortezza sperduta che riaprì al pubblico nel 1990 dopo una grande opera di bonifica.

