La grotta più grande del mondo si trova in Vietnam: potrebbe contenere la Basilica di San Pietro

Nel Parco Nazionale Phong Nha-Ke Bang (Vietnam) si trova Hang Sơn Đoòng, la grotta più grande del mondo. Le sue dimensioni sono tali, che potrebbe accogliere al suo interno la Basilica di San Pietro. Hang Sơn Đoòng fu scoperta nel 1991 casualmente da un contadino del posto, Hồ Khanh, durante una spedizione per estrarre legno di agar. Nel 2009 accompagnò un gruppo di ricercatori del British Cave Research Association all scoperta di questa straordinaria grotta. Si tratta di un unicum la mondo: al suo interno si trovano piante che non esistono altrove.

Foto Shutterstock; music Dreams from Bensound.com