La porta del paradiso esiste e si trova in Cina: come arrivarci

La Porta del Paradiso? Esiste per davvero e si trova in Cina, precisamente nella città di Zhangjiajie, nella provincia centrale di Hunan. È un luogo estremamente suggestivo, capace di attirare ogni anni migliaia di turisti alla ricerca di un portale magico da varcare, o semplicemente di qualcosa di unico da ammirare. La porta del paradiso è una cavità naturale tra due grandi speroni montuosi situata a 1519 mt sul livello del mare e si affaccia su uno dei panorami più incredibili di tutto il pianeta, ma arrivarci non è affatto facile soprattutto se non si è ben allenati. Ecco il percorso infinito da fare.

Foto: Shutterstock; Music: «Memories» from Bensound.com