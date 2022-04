Nelle Dolomiti si trova la splendida Val di Zoldo nota anche come Valle dei gelatieri. Sapete perché? No, non perché il gelato sia stato inventato qui (la sue origini sono antichissime e non si può attribuirne la paternità ad un solo nome o ad un solo luogo); perché due famiglie di questa valle hanno contribuito a rendere il gelato un alimento alla portata di tutti. Ecco la storia

Foto Shutterstock; music Memories from Bensound.com