Lago di Garda, Strada della Forra: iniziati i lavori di riapertura della strada più bella del mondo

La strada più bella del mondo, dalla quale si può godere una delle viste più suggestive del Lago di Garda, riapre. Si tratta della Strada della Forra chiusa nel dicembre 2020 in seguito ai danni causati da una nevicata. I lavori di ripristino sono finalmente iniziati lo scorso 7 Febbraio 2022 e sebbene probabilmente non potranno essere terminati per il 3 maggio (data prevista per la riapertura secondo il piano originario) il sindaco di Tremosine confida nella stagione estiva.

Foto Shutterstock; music Moose from Bensound.com