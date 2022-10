Legambiente promuove il progetto Custodi delle dune di Campomarino

In Puglia, grazie al progetto “Custodi delle dune di Campomarino” promosso da Legambiente e dal Gruppo Unipol nell’ambito della campagna Bellezza Italia, i volontari si sono presi cura dell’aera dunale di Campomarino realizzando una serie di interventi. Dal censimento fotografico della flora dell’area dunale esistente in loco alla loro manutenzione. Dall’installazione della cartellonistica divulgativa all’attività di pulizia organizzata dal circolo locale di Legambiente. Si è inoltre avviata la costruzione del vivaio sperimentale del Pancratium maritimum. Questo ha lo scopo di moltiplicare le piante autoctone per poi procedere alla piantumazione nell’area dunale oggetto del progetto. E favorirne la diffusione in maniera omogenea garantendo la continuità della specie vegetale. Ci sono poi attività divulgative e di sensibilizzazione e di promozione turistica.

Foto Bellezza Italia tramite ufficio stampa Legambiente; music Perception from Bensound.com