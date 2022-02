Leumann, il villaggio vicino Torino in cui il tempo sembra essersi fermato

A pochi chilometri d Torino nel Comune di Collegno si trova un bellissimo esempio di edilizia industriale, nato dalla volontà dell’imprenditore Napoleone Leumann. Al centro del suo intento, quello di migliorare la qualità di vita dei suoi lavoratori e delle loro famiglie. Villaggio Leumann, sorto intorno allo stabilimento del Cotonificio, ancora oggi nonostante la fabbrica sia chiusa, ospita parte degli ex dipendenti e altre famiglie. Un luogo in cui il tempo sembra essersi fermato e in cui è possibile vedere gli edifici storici in stile liberty.

