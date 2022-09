Liguria, questa è la strada panoramica con vista sul mare tra le più belle d'Italia

Chiunque sia appassionato di passeggiate non potrà perdere l'occasione di visitare la Liguria e in particolare una parte che offre uno spettacolo inedito dove la natura rende tutto più bello. Nella Liguria occidentale, sulla Riviera di Ponente, la località balneare di Alassio regala scorci sorprendenti con il suo mare azzurro ed i numerosi punti di interesse storico ed artistico. Luoghi incantati, monumenti e storia faranno del vostro viaggio qualcosa di unico e inimitabile.

