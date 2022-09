Limbo Festival in Toscana: musica, cibo e natura nella tenuta Il Ciocco di Barga

Tutto è pronto per la seconda edizione del Limbo Festival, che si terrà dal 9 all’11 settembre 2022 nella tenuta Il Ciocco di Barga (Lucca). La lineup definitiva vede i dj set di Prins Thomas, Jimi Jules, Pional, Luca Bacchetti, Cinthie, Benjamin Fröhlich, Desiree, Iñigo Vontier, Markeno, Vitamina Jeans, Piero Perelli, Løvetempo, Franchi Bro, Daniele Dubbini, Philipp & Cole, David Brilli. La musica - che genera armonia tra le civiltà e le religioni e riesce a evocare riti e tradizioni - sarà quindi grande protagonista del festival. Quest’anno, in particolare, la rassegna si ispirerà alla metafora della tribù, intesa come la condivisione di esperienza e la diversità come ricchezza.

Foto CocoDistrict; music BenSound