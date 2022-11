Manarola, il presepe da record che ti lascerà a bocca aperta: quando visitarlo

A Manarola da 60 anni viene allestito un presepe da record; 300 personaggi fatti con materiali di scarto e riciclati, illuminati da 17000 lampadine. Tutto è nato dalla voglia di un ferroviere in pensione di esaudire il desiderio di suo padre. Lui si chiama Mario Andreoli e oggi ha 93 anni. Dal 1961 ha iniziato a realizzare la Natività luminosa di Manarola: uno spettacolo stupendo che può essere visto ‘a distanza’ o vissuto in prima persona. Il presepe si accende ogni anno l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata, fino alla fine di gennaio sulla collina delle Tre Croci. Ogni giorno lo show inizia poco dopo le 17 e termina alle 22. Eccezion fatta per la Vigilia, Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania quando la Natività Luminosa resta accesa fino alle 2 di notte. Ogni anno sono sempre di più le persone che non perdono occasione di fare visita alle Cinque Terre e di godere lo spettacolo di Manarola.

Foto Shutterstock; music Once Again from Bensound.com