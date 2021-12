I Fiori di Loto sono una vera meraviglia e non serve andare in oriente per ammirarli. In provincia di Mantova si trova l'Isola di Fiori di Loto più grande d'Italia. Siamo sul Lago Superiore, il più grande dei tre specchi d'acqua che compongono i Laghi di Mantova. Qui si trova un'isola galleggiante di questi fiori, che grazie ad una divisione fatta da un piccolo corso d'acqua, è possibile attraversarla con le barche.

