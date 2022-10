Marche, il misterioso e suggestivo Tempio della Sibilla: non adatto a chi soffre di vertigini

Ogni zona dell'Italia nasconde dei luoghi strepitosi dove la storia si mescola alla leggenda e dei panorami mozzafiato fanno da cornice e rendono tutto meraviglioso. Oggi vogliamo parlarvi delle Marche, una delle regioni centrali del Paese caratterizzata da itinerari che fanno spaziare e vivere esperienze uniche con la vista, il gusto, l’olfatto, il tatto e l'udito. Se vi capita di visitare le Marche, non potete fare a meno di scalare la vetta per raggiungere il Tempio della Sibilla, un luogo suggestivo dove avrete la possibilità di ammirare non solo panorami strepitosi ma anche meditare e lasciare andare pensieri negativi. Chi soffre di vertigini potrebbe avere delle difficoltà. Il tempio si trova sotto il Monte Priora, di origine naturale rivolto verso l’opposta cima del Monte Sibilla. Il percorso dura circa 2 ore ed è caratterizzato da una camminata in salita, con un dislivello di circa 350 m.

