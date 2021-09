Marche, qui si trova il più stretto vicolo d'Italia: ecco quanto è largo

In provincia di Ascoli Piceno si trova un borghetto delizioso che vanta un record speciale: quello di avere il vicolo più stretto d’Italia. Parliamo di Ripatransone la cui popolarità è in costante ascesa proprio grazie all’attrazione principale: il vicoletto più stretto del Bel Paese non ha neanche un nome ma è legalmente una via poiché rispetta tutti i parametri. Volete sapere quanto è largo? Ebbene sono 43 cm anche se alcuni punti arrivano a toccare soltanto i 38 cm… E chi compie l’impresa può richiedere all’Ufficio turistico locale l’attestato che certifica l’avvenuto passaggio!

