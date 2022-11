Mercatini di Natale, i più attesi e magici del 2022: ecco quali vedere

Manca poco meno di un mese a Natale e l’ansia del regalo perfetto inizia a farsi sentire: se siete alla ricerca di un pensiero artigianale, unico e più particolare, allora ecco la lista di mercatini di Natale più attesi, magici (e green) che si trovano in Italia. L’Alto Adige è sicuramente la regione più importante, storica e attrezzata da questo punto di vista: per il 2022, ben 5 sono le destinazioni che vi scalderanno il cuore. Dal 25 novembre 2022 al 6 gennaio 2023, infatti, Bolzano, Bressanone, Vipiteno, Merano e Brunico saranno le città protagoniste di un evento che richiama oramai da 10 anni migliaia di avventori e che è sempre più green e sostenibile. Fate un salto a vedere anche il mercatino di Natale di Firenze, dove sarà possibile ammirare la pista di pattinaggio più grande d’Europa! Non dimentichiamo di far visita al mercatino di Greccio, vicino Rieti, e non perdete quello di Salerno con Luci d'Artista.

