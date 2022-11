Natale 2022, la città magica da visitare durante le feste

Luci, profumi e magia: Lubiana durante il periodo di Natale si trasforma diventando ancora più magica del solito. La capitale della Slovenia (polo culturale, scientifico ed economico) nel mese di Dicembre cambia volto: le strade della città vengono inondate di luminarie natalizie spettacolari, che incorniciano anche le facciate di edifici e i ponti. Da fine novembre ad inizio gennaio, la città sarà ricca di mercatini dove poter passeggiare godendo di un'atmosfera unica. I visitatori potranno provare i piatti tipici del paese come il sirov burek, una specie di calzone ripieno di formaggio, la Zelenjavna Pogaca una torta rustica e tanto altro ancora. Infine, per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al nuovo, il cielo di Lubiana viene inondato di maestosi fuochi d’artificio. Punto di ‘lancio’ il Castello Medievale che si trova su una collina nel centro di Lubiana.

