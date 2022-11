Natura e bubble: dormire sotto le stelle in Islanda in una stanza a cielo aperto

Se sognate un viaggio in Islanda, ma immersi il più possibile nella natura, Buubble è la realtà che fa per voi. Si tratta di un tour operator che, ormai da qualche anno, unisce alle bellezze dell’Islanda la possibilità di soggiornare in una vera e propria bolla (bubble). Si chiamano proprio così – bubble – le strutture completamente trasparenti che vi permettono di dormire col cielo stellato in bella vista. Tanto che, sul sito, Buubble stesso si descrive come l’hotel da 5 milioni di stelle. Non un hotel, però, e questo va sottolineato. Buubble offre una vera e propria esperienza. Tra i tour invernali, ad esempio, il tour operator proprone la Costa del Sud e il Golden Circle, il celebre cerchio d’oro islandese.

Foto Buubble; music Elevate from BenSound