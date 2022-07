Parchi d’Europa, la classifica dei più apprezzati

I parchi cittadini, i giardini e le attrazioni naturali sono i luoghi perfetti per sfruttare al meglio le lunghe giornate della stagione estiva. E, quando serve, per ripararsi dal caldo senza dover usare l’aria condizionata. L’enorme biodiversità e la grande bellezza di queste aree verdi le trasformano in vere e proprie oasi. Luoghi d’incontro per le persone del luogo e ambite attrazioni turistiche per chi è in viaggio. La buona notizia è che, sia in Italia che nel resto d’Europa, le aree verdi sono tante e molto diverse tra loro.

