Questa è la montagna più antica della Terra: cosa nasconde tra le sue rocce e dove si trova

Il nostro pianeta non smette mai di stupirci, specialmente quando si tratta di paesaggi e eventi naturali. La Terra racchiude in sé misteri, leggende, meraviglie spesso ancora nascoste che noi essere umani dobbiamo scoprire. Oggi vogliamo parlarvi della montagna più antica che si trova nella parte settentrionale del Sud America e sul triplo confine tra Venezuela, Brasile e Guyana.

