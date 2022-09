Salento, la spiaggia da raggiungere in base al vento: non è affatto una leggenda

Il mare è la cura a tutti i mali, è questo ciò che pensa la maggior parte delle persone che si lascia cullare dal rumore delle onde. Eppure, nonostante tutta la bellezza che racchiude tale paesaggio, esistono in Italia delle spiagge che possono essere un toccasana solo se il vento è favorevole. Stiamo parlando del Salento, dove c’è una spiaggia che può è essere raggiungibile solo ad una condizione.

Foto Shutterstock; music Once Again from Bensound.com