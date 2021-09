Sardegna, il borgo colorato che sembra una tela di un pittore

In Sardegna si nasconde un borghetto che sembra stato dipinto da un artista espressionista: scopriamo insieme Bosa. Si trova in provincia di Oristano, nella parte centro-nord della costa occidentale dell’isola ed è uno dei borghi più belli d’Italia. Il motivo risiede nel fatto che Bosa è impreziosita da centinaia di casette di tutti i colori dell’arcobaleno. Fondata dai Fenici, assunse un ruolo importante sotto i Romani, poi in epoca medievale fu preda dei pirati arabi. Bosa si affaccia sul Temo, unico fiume navigabile della Sardegna ed è ancora oggi città regia, rango datole dagli Aragonesi. Oltre a girare tra i vicoli e ammirare gli edifici variopinti, vale una visita il Castello dei Malaspina che domina il borghetto dall’alto; a circa 2 km dal centro storico, poi, troviamo Bosa Marina: è una caletta di 1 km che richiama ogni anno migliaia di turisti.

