Sardegna, la surreale spiaggia di San Teodoro dove sembra di tuffarsi in un dipinto

L’Italia non smette mai di stupirci e ancora una volta noi siamo qua per descrivervi un posto incantato dove la natura e la pace formano una magia. Stiamo parlando di una delle spiagge di San Teodoro in Sardegna che ogni anno ospita milioni di turisti che restano sorpresi da così tanta bellezza. Un gioiello della costa nord-orientale della Sardegna, paradiso incontaminato e tutelato dall’area marina di Tavolara.

Foto Shutterstock; music Once again from Bensound.com