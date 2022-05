Settefrati, il luogo mistico a un’ora da Roma con paesaggi incantevoli

Avete mai sentito parlare della Valle di Canneto? È uno dei luoghi più suggestivi che si trova ai confini tra Lazio, Abruzzo e Molise. Stiamo parlando precisamente di Settefrati, un piccolo comune di meno di 1000 abitanti. Chiunque lo abbia visitato ha potuto notare la maestosità del posto e il lato meraviglioso che lascia a bocca aperta tutti i turisti che ogni weekend e non solo vengono a visitare il posto ritenuto dalla maggior parte mistico per la pace che vi trasmette, lasciando liberi chi vi arriva di pensare e meditare nella tranquillità più assoluta.

Foto Shutterstock; music Once again from Bensound.com