Toscana, il ponte del Diavolo da percorrere a Halloween per osservare l'ira di Lucifero

Tra qualche settimana sarà Halloween e mai come quest'anno si prevedono molti turisti in giro per l'Europa. Anche l'Italia si prepara a ospitare milioni di visitatori che si concederanno una gita fuoriporta. Sono tante le mete gettonate, da Nord a Sud, passando per il Centro. In Toscana, molti non perderanno occasione di fare visita al Ponte del Diavolo che per la notte più paurosa dell'anno ha in serbo tante sorprese. Il Ponte del Diavolo si trova in Toscana ed è stato costruito a Borgo a Mozzano, un posto caratteristico dove il ponte attraversa il fiume Serchio. Intorno a tale attrattiva vi è una leggenda e nella notte di Halloween vi attende un mercato ricco di creature magiche, anime senza nome e sacerdoti sciamani che si uniranno per creare un'atmosfera suggestiva e misteriosa. Le sorprese non mancheranno e ci sarà da piangere. Buona fortuna!

Foto Shutterstock e Alessia Malorgio; music Once Again from Bensound.com