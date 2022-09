La Toscana è considerata una delle regioni più belle dell’Italia dove la meraviglia dei paesaggi si mescola al buon cibo e alle tante tradizioni del Paese. Da Firenze a Siena, Montepulciano e Pisa, fino ad arrivare a Lucca dove vi è un luogo magico nascosto nel verde della Garfagnana. Dista qualche km da Pietrasanta e Versilia ed è un vero capolavoro naturale.

